Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.009,36 -74,81 -1,23 6.084,17 ATX Prime 2.968,74 -35,67 -1,19 3.004,41 ATX Total 15.044,65 -89,74 -0,59 15.134,39 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

rst

ISIN AT0000999982