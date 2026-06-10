Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6 001,04 -7,61 -0,13 6 008,65 ATX Prime 2 962,15 -4,44 -0,15 2 966,59 ATX Total 15 023,82 -19,04 -0,13 15 042,86 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982