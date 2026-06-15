Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.420,63 +2,59 +161,92 6.258,71 ATX Prime 3.162,58 +2,49 +76,78 3.085,80 ATX Total 16.074,27 +2,59 +405,35 15.668,92 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

mik

ISIN AT0000999982