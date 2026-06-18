Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.524,23 -44,45 -0,68 6.568,68 ATX Prime 3.209,85 -20,48 -0,63 3.230,33 ATX Total 16.370,09 -94,67 -0,57 16.464,76 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982