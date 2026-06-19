Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.502,59 -7,28 -0,11 6.527,41 ATX Prime 3.199,13 -2,82 -0,09 3.211,12 ATX Total 16.315,81 -18,29 -0,11 16.378,09 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982