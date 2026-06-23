Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.545,85 -48,97 -0,74 6.594,82 ATX Prime 3.218,32 -23,54 -0,73 3.241,86 ATX Total Return 16.424,34 -122,87 -0,74 16.547,21

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982