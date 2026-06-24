Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.462,40 -83,45 -1,27 6.545,85 ATX Prime 3.179,21 -39,11 -1,22 3.218,32 ATX Total 16.214,97 -209,37 -1,27 16.424,34 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982