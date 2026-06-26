Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.402,70 -85,85 -1,32 6.488,55 ATX Prime 3.150,66 -42,46 -1,33 3.193,12 ATX Total 16.065,16 -215,41 -1,32 16.280,57 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982