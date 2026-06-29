Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.346,09 -60,08 -0,94 6.406,17 ATX Prime 3.123,18 -29,11 -0,92 3.152,29 ATX Total 15.923,13 -150,74 -0,94 16.073,87 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982