Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.565,51 -0,41 -0,01 6.565,92 ATX Prime 3.226,80 -1,02 -0,03 3.227,82 ATX Total 16.473,67 -1,04 -0,01 16.474,71 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ger

ISIN AT0000999982