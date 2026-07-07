Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.488,23 -77,28 -1,18 6.565,51 ATX Prime 3.191,43 -35,37 -1,10 3.226,80 ATX Total Return 16.279,78 -193,89 -1,18 16.473,67

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982