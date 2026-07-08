Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.376,56 -111,67 -1,72 6.488,23 ATX Prime 3.137,50 -53,93 -1,69 3.191,43 ATX Total Return 15.999,57 -280,21 -1,72 16.279,78

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982