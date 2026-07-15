Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.471,25 -34,14 -0,52 6.505,39 ATX Prime 3.182,92 -15,56 -0,49 3.198,48 ATX Total 16.255,30 -85,76 -0,52 16.341,06 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982