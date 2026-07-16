Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.448,45 -23,10 -0,36 6.471,55 ATX Prime 3.174,79 -8,64 -0,27 3.183,43 ATX Total 16.198,03 -58,04 -0,36 16.256,07 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982