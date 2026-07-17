Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.374,72 -84,95 -1,32 6.459,67 ATX Prime 3.141,18 -39,36 -1,24 3.180,54 ATX Total 16.012,84 -213,38 -1,32 16.226,22 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982