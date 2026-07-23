Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.465,89 -62,27 -0,95 6.528,16 ATX Prime 3.179,49 -34,09 -1,06 3.213,58 ATX Total 16.241,84 -156,43 -0,95 16.398,27 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982