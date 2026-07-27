Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.366,59 -89,29 -1,38 6.455,88 ATX Prime 3.137,41 -39,66 -1,25 3.177,07 ATX Total 15.992,41 -224,30 -1,38 16.216,71 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982