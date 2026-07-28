Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.334,06 -20,18 -0,32 6.354,24 ATX Prime 3.123,90 -7,52 -0,24 3.131,42 ATX Total Return 15.914,34 -47,18 -0,30 15.961,52

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982