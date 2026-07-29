Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.316,08 -17,98 -0,28 6.334,06 ATX Prime 3.114,64 -9,26 -0,30 3.123,90 ATX Total 15.869,17 -45,17 -0,28 15.914,34 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982