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05.08.2026 17:32:00

Wiener Börse (Schluss) - Übersicht der ATX-Indizes (vorläufig)

Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.679,05 22,04 0,33 6.657,01 ATX Prime 3.289,40 12,69 0,39 3.276,71 IATX 316,17 -0,92 -0,29 317,09

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ste/spa

ISIN AT0000999982

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