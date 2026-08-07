Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.654,65 -90,01 -1,33 6.744,66 ATX Prime 3.279,05 -42,36 -1,28 3.321,41 ATX Total 16.719,84 -226,16 -1,33 16.946,00 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982