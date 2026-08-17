Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.701,69 -31,47 -0,47 6.733,16 ATX Prime� 3.299,02 -17,33 -0,52 3.316,35 ATX Total 16.838,04 -79,06 -0,47 16.917,10 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

mik

ISIN AT0000999982