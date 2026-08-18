Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.642,38 -59,31 -0,89 6.701,69 ATX Prime 3.268,68 -30,34 -0,92 3.299,02 ATX Total Return 16.689,01 -149,03 -0,89 16.838,04

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982