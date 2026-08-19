Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.592,91 -49,47 -0,74 6.642,38 ATX Prime 3.245,27 -23,41 -0,72 3.268,68 ATX Total 16.564,71 -124,30 -0,74 16.689,01 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

mik

ISIN AT0000999982