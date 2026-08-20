Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.566,64 -26,27 -0,40 6.592,91 ATX Prime 3.230,91 -14,36 -0,44 3.245,27 ATX Total 16.498,70 -66,01 -0,40 16.564,71 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982