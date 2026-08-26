Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.749,02 76,75 1,15 6.672,27 ATX Prime 3.318,92 36,72 1,12 3.282,20 IATX 312,04 -0,11 -0,04 312,15

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982