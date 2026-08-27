Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.673,45 -84,99 -1,26 6.758,44 ATX Prime 3.281,08 -42,15 -1,27 3.323,23 IATX 311,46 0,58 0,19 310,88

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982