Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.768,24 -18,34 -0,27 6.786,58 ATX Prime 3.327,47 -8,29 -0,25 3.335,76 ATX Total 17.005,24 -46,08 -0,27 17.051,32 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ger

ISIN AT0000999982