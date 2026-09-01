Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.758,19 -10,05 -0,15 6.768,24 ATX Prime 3.321,50 -6,75 -0,20 3.328,25 ATX Total Return 16.979,99 -25,25 -0,15 17.005,24

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982