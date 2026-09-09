Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.846,26 -59,32 -0,86 6.905,58 ATX Prime 3.362,32 -28,05 -0,83 3.390,37 IATX 308,58 -3,37 -1,08 311,95

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982