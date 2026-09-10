Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.868,42 8,51 0,12 6.859,91 ATX Prime 3.371,13 2,55 0,08 3.368,58 IATX 308,71 -0,85 -0,27 309,56

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982