Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.746,53 -16,69 -0,25 6.763,22 ATX Prime 3.311,48 -7,89 -0,24 3.319,37 ATX Total Return 16.950,69 -41,93 -0,25 16.992,62

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982