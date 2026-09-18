Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.803,58 -61,44 -0,89 6.865,02 ATX Prime 3.334,33 -31,98 -0,95 3.366,31 ATX Total 17.094,03 -154,35 -0,89 17.248,38 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982