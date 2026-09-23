Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.906,66 -13,71 -0,20 6.920,37 ATX Prime 3.382,01 -6,13 -0,18 3.388,14 IATX 305,70 -0,96 -0,31 306,66

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982