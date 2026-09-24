Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.888,96 -19,32 -0,28 6.908,28 ATX Prime 3.376,06 -6,54 -0,19 3.382,60 ATX Total 17.308,55 -48,53 -0,28 17.357,08 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982