Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.934,55 -77,58 -1,11 7.012,13 ATX Prime 3.396,42 -36,87 -1,07 3.433,29 ATX Total Return 17.423,10 -194,90 -1,11 17.618,00

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982