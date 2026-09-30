Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.874,70 -59,85 -0,86 6.934,55 ATX Prime 3.371,31 -25,11 -0,74 3.396,42 ATX Total 17.272,71 -150,39 -0,86 17.423,10 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982