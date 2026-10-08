Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.553,43 -58,56 -0,89 6.611,99 ATX Prime 3.215,71 -28,81 -0,89 3.244,52 ATX Total 16.465,53 -147,13 -0,89 16.612,66 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982