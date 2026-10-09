Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.543,45 -17,12 -0,26 6.560,57 ATX Prime 3.212,80 -6,22 -0,19 3.219,02 ATX Total 16.440,46 -42,99 -0,26 16.483,45 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

mik

ISIN AT0000999982