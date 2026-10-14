Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.623,51 -4,39 -0,07 6.627,90 ATX Prime 3.251,98 -0,84 -0,03 3.252,82 ATX Total 16.641,59 -11,03 -0,07 16.652,62 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982