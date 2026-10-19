Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.506,54 -50,78 -0,77 6.557,32 ATX Prime 3.194,93 -24,75 -0,77 3.219,68 ATX TR 16.347,70 -127,60 -0,77 16.475,30

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

mik

ISIN AT0000999982