Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.452,99 -53,55 -0,82 6.506,54 ATX Prime 3.168,06 -26,87 -0,84 3.194,93 ATX Total Return 16.213,16 -134,18 -0,82 16.347,34

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982