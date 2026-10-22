Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.281,38 -284,32 -4,33 6.565,70 ATX Prime 3.087,64 -134,26 -4,17 3.221,90 ATX Total 15.781,99 -714,36 -4,33 16.496,35 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ste

ISIN AT0000999982