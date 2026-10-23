Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.256,69 -7,26 -0,12 6.263,95 ATX Prime 3.075,39 -4,29 -0,14 3.079,68 ATX Total 15.719,97 -18,23 -0,12 15.738,20 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982