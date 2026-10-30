Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.425,42 -50,04 -0,77 6.475,46 ATX Prime 3.154,54 -23,25 -0,73 3.177,79 ATX Total 16.143,89 -125,73 -0,77 16.269,62 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982