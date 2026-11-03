Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.396,13 -34,14 -0,53 6.430,27 ATX Prime 3.142,18 -18,23 -0,58 3.160,41 ATX Total Return 16.070,30 -85,77 -0,53 16.156,07

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982