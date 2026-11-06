Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte �nderung Prozent Zuletzt ATX 6.442,11 -69,29 -1,06 6.511,40 ATX Prime 3.162,47 -32,55 -1,02 3.195,02 ATX Total 16.185,82 -174,09 -1,06 16.359,91 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

mik

ISIN AT0000999982