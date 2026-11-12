Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.714,35 -24,50 -0,36 6.738,85 ATX Prime 3.290,37 -13,46 -0,41 3.303,83 ATX Total 16.869,82 -61,58 -0,36 16.931,40 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982