Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.660,58 -25,31 -0,38 6.685,89 ATX Prime 3.263,47 -13,86 -0,42 3.277,33 ATX Total 16.734,74 -63,58 -0,38 16.798,32 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982