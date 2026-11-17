Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.521,88 -109,21 -1,65 6.631,09 ATX Prime 3.197,72 -51,15 -1,57 3.248,87 ATX Total Return 16.386,25 -274,59 -1,65 16.660,84

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982